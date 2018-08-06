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Mutfaktan karides çaldılar

Mutfaktan karides çaldılar

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:31
Mutfaktan karides çaldılar

Mutfaktan karides çaldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Temmuz 2018 ayı içerisinde Harbour isimli restoranda aşçı olarak çalışan zanlı Cumali Olcay işyerinden yiyecek malzemesi çaldığı gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli huzurda bulunan zanlılar Cumali Olcay ve Mehmet Şimşek’in Temmuz 2018 ayı içerisinde müstahdem olduğu Harbour isimli Restoran’ın mutfak bölümünden toplam değerin 700 TL olan krema, jumbo karides ve kalamarı çaldığını söyledi. Polis meselenin bilgilerine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhlerine başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek ilk etap da tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumali OlcayHarbourKaridesçaldı
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