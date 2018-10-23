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Mutawa tutuklu yargılanacak

Mutawa tutuklu yargılanacak

23 Ekim 2018 Salı 17:22
Mutawa tutuklu yargılanacak

Mutawa tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da tutuklanan Suriyeli sığınmacı Mohamed Mutawa teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı ile birlikte olan 6 aylık bebeği ise SOS çocuk köyüne teslim edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Nerkiz olayla ilgili bulguları aktardı. Nerkiz 19 Ekim tarihinde saat 01.00 raddelerinde Suriye uyruklu zanlı Mohamed Mutawa'nın 6 aylık olan oğlu O.M ile birlikte henüz tespit edilemeyen onaylanmamış bir limandan KKTC'ye giriş yaptığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yanında bulunan 6 aylık bebeğinin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından SOS çocuk köyüne yerleştirildiğini belirtti. Polis memuru Mustafa Nerkiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamalndığını zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti sonrası söz alan zanlı Mutawa tek düşüncesinin oğlu olduğunu ve ona iyi bakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasındaq hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohamed MutawaKacak
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