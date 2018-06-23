banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Müşteki tecavüzden zor kurtuldu
MÜŞTEKİ TECAVÜZDEN ZOR KURTULDU
Kamyonun üzerine devrildiği arabadaki 2 kişi hayatını kaybetti
İSKELE'DE ÖLÜMLÜ KAZA
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
LEFKOŞA'DA TECAVÜZ İDDİASI
banner282

Müşteki tecavüzden zor kurtuldu

Güzelyurt'da cinsel saldırı

Müşteki tecavüzden zor kurtuldu

Güzelyurt'da cinsel saldırı

23 Haziran 2018 Cumartesi 19:06
Müşteki tecavüzden zor kurtuldu

Müşteki tecavüzden zor kurtuldu

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt'da “Cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Salim Zambaklı Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hasan Gökyay olayla ilgili bulguları aktardı. Gökyay, 22 Haziran’da saat 22.00’de Bostancı’da sakin zanlı Salim Zambaklı’nın bölgede yabancı öğrenci statüsünde olan genç bir kadına restoran sahibi olduğu ve kendisini işe alacağı konusunda yalan söyleyip, buluştuktan sonra aracına alıp, bölgedeki bir bahçe içerisinde yürümesini sağlayıp, darp etmeye başladığını ve kadını yere düşürdüğünü anlattı. Polis, zanlının fiziksel şiddet kullanarak, kadını soymaya ve öpmeye başladığını belirterek, o esnada kadının zanlının çenesinden ısırarak, kaçtığının belirlendiğini kaydett. Polis müfettiş muavini Gökyay, olayın polisin bilgisine gelmesiyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve yaralı olan zanlının hastaneye başvurma ihtimali göz önünde bulundurularak, tedbir alındığını anlattı. Gökyay, zanlının Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvurduğunu ve tutuklandığını kaydetti. Gökyay, zanlının ve müştekinin üzerinde kan olan kıyafetlerinin emare alındığını ve bu emareler üzerinde DNA analizi yapılacağına vurgu yaptı. Gökyay, alınması gereken ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Seran Bensen, makul şüphe olduğuna bulgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Salim ZambaklıCinsel Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu
Alayköy'de yaralanma
Alayköy'de yaralanma
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kokain zanlıları tutuksuz yargılanacak
Umut taciri 7 gün daha tutuklu kalacak
Umut taciri 7 gün daha tutuklu kalacak
Şölen tutuklu yargılanacak
Şölen tutuklu yargılanacak
Gazimağusa’da kavga
Gazimağusa’da kavga
Çayırova’da hırsızlık
Çayırova’da hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim