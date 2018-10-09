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Mustafa Karabulut tutuksuz yargılanacak

Mustafa Karabulut tutuksuz yargılanacak

09 Ekim 2018 Salı 17:41
Mustafa Karabulut tutuksuz yargılanacak

Karabulut teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Ekim tarihinde saat 03.45 raddelerinde ATM’den para çekmeye çalışan Türkmenistan uyruklu G.K isimli kadına saldırarak yüzüne vurup darp ettikten sonra kaçmaya çalışan kadının anahtarlarını elinden alan zanlı Mustafa Karabulut daha sonra olay yerinde tespit edilerek yakalandı. Zanlı bugün teminata bağlamak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Mustafa Karabulut’un 7 Ekim tarihinde saat, saat 03.45 raddelerinde, Lefkoşa bir ATM önünde para çekmeye çalışan G.K isimli Türkmenistan uyruklu kadının yüzüne kanuna aykırı olarak vurup ciddi şekilde darp edip, adı edilenin tasarrufunda bulundurduğu anahtarlarını sirkat ettiğini söyledi. Polis müştekinin olay yerinden kaçıp olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler tarafından zanlının tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Mustafa KarabulutDarpçaldıHırsızVurdu
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