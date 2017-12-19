Murat Gezici Tabanca İle Yakalandı

Hırsızda tabanca bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hırsızlık yaptığı için tutuklanan zanlı Murat Gezici’nin aracında kurusıkı silah ve mermileri bulundu. Hırsızlık suçunun yanı sıra kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah taşıma suçlarından da hakkında soruşturma yapılan zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Aralık tarihinde Girne’de bir döviz bürosunda A.K isimli erkek şahsa ait masa üzerinde unutulan cüzdanın çalındığını ifade etti. Şikâyet üzerine yapılan araştırmada işyerinin kamera kayıtlarının inceleme altına alındığını ifade eden polis, içerisinde banka kartları ve kimlik belgeleri bulunan cüzdanı zanlının çaldığını tespit ettiklerini söyledi. Tespit üzerine zanlının gözaltına alındığını, ifadesinde cüzdanın aracında olduğunu itiraf ettiğini kaydeden polis, araçta yapılan aramada torpido gözünde kurusıkı silah ve şarjöründe bir kurusıkı mermi bulduklarını ifade etti. Çalınan cüzdanın da araçta bulunduğunu belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada ise yatak odasında 42 tane kurusıkı mermi bulduklarını açıkladı. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah taşıma ile hırsızlar suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı. Zanlı, 5 nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.