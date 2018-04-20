Mülteciler ve umut taciri tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’den yasadışı yollardan çıkış yapmak isterken, teknenin su alması sonucu Sahil güvenliğe yakalanan 14 kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı. İnsan tacirlerine ikişer bin Euro vererek dün “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile kaçmak isterken teknenin su alması sonucu Tatlısu açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yakalanan 14 kişi bugün yine yargı önündeydi. M.H.S., M.K.I., M.A.I., M.A.R., R.H., S.S., M.R., I.A., J.I., M.S.M., M.H.T., ve M.A., , tekne kaptanı Ekrem Kale ve Mohammad Asaduzzaman dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Aleyhlerinde alınan üç günlük tutukluluk süresinde çeşitli iş yerlerinde kaçak çalıştırıldıklarını itiraf eden 13 Bangladeşli, ülkeye ön izin ile getirildiklerini ve çalışma izni çıkarılmadığını alamadıklarını iddia etti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlıların “Askeri yasak bölgeyi ihlal”, “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “gizli ittifak ve suç işlemek” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, Mersin’de kalan Ekrem Kale’nin kaptanlığını yapmakta olduğu “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile Elexus hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını söyledi. Çamlıbelli, zanlı Kale’nin Mart ayında KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan zanlı Mohammad Asaduzzaman ve şu an aranmakta olan iki kişi ile birlikte anlaşarak Bangladeşli 12 kişiyi yasa dışı ülkeden çıkarmak için anlaştıklarını belirtti. Polis, zanlıların yaptığı beyanda ülkeden kaçmak için ikişer birn Euro verdiklerini ve ülkede çeşitli iş yerlerinin isimlerini vererek izinsiz olarak çalıştırıldıklarını ifade etti. Çamlıbelli, kaptan ile birlikte 13 kişinin “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile kanunsuz yollardan KKTC’den çıkış yapıp yine kanunsuz yollardan Türkiye Cumhuriyetine giriş yapmak için Elexus Hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından ayrıldıklarını kaydetti.

Soruşturma memuru, kaptan ve zanlıların Tatlısu’nun kuzey doğusunda sabah saat 04.30 sıralarında teknenin su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonucu Girne Sahil Güvenlik ekibi tarafından yardım istediklerini söyledi. Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar 25 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.