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Mullaoğlu teminatala serbest bırakıldı

Mullaoğlu teminatala serbest bırakıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 18:05
Mullaoğlu teminatala serbest bırakıldı

Mullaoğlu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrak sahteleme meselesi ile ilgili aleyhinde soruşturma başlatılana ancak dönemim Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olan Ali Savaş Altan’ın direktifi doğrultusunda sahte ifadelerle kapatıldığı gerekçesi ile zanlı Çağın Mullaoğlu bugün dosyanın yeniden gündeme getirilmesi için mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Çağın Mullaoğlu’nun aleyhinde başlatılan “Evrak sahteleme” dosyasının, dönemin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olan Ali Savaş Altan’ın direktifi doğrultusunda ‘sahte ifadelerle kapatıldığını mahkemeye aktardı. Mahan zanlı Mullaoğlu aleyhindeki, dosyanın yeniden gündeme getirilmesi için zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte IfadeAli Savaş AltanÇağın Mullaoğlu
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