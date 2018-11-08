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Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet

Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet

08 Kasım 2018 Perşembe 21:34
Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Göneyeli’de ayrılmış olduğu eski inin ikametgahına giderek aracının camlarını kıran zanlı Feride Namlı yapılan şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli zanlı Feride Namlı’nın 6 Kasım tarihinde saat 20.30 sıralarında Göneyeli’de ikamet eden eski eşi Ali Sönmez Önsal’ın ikametgahına giderek bahçe içerisinde park halinde bulunan aracının Ön ve Arka çamlarını kasten ve kanunsuz olarak sert bir cisim ile vurarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis olayın ardından 7 Kasım tarihinde Önsal’ın polise şikayette bulunması üzerine zanlının derdest emiri gereği tutuklandığını söyledi. Polis araçta hasar tespiti yapılacağını ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı kalmadığını belirtti. Polis memuru İzlem Civisilli, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve mali müşavir olarak görev yaptığını ifade ederek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı müteber bir kişinin 50 bin TL kefelet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
EskiCamARABAFeride NamlıKocaŞiddet
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