Muhammed 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Pakistan uyruklu Muhammed Faisal, sahte TC vizesiyle ülkeden çıkış yapıp Mersin’e gitti. Türkiye’de vizesinin sahte olduğu anlaşılan zanlı KKTC’ye geri iade edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün ek tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 28 Aralık tarihinde üzerinde sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesi bulunan Pakistan pasaportu ile Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığını söyledi. Türkiye’ye giden zanlının vizesinin sahte olduğunun anlaşıldığını ve 29 Aralık’ta KKTC’ye iade edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlının vizenin sahte olduğunu bilmediğine ve vize konusunda Pakistanlı bir şahsın kendisine yardımcı olduğuna dair ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü,zanlının suç ortağının arandığını kaydeden polis, 3 gün daha süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.