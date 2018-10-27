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Motosiklet kamyona çarptı

Motosiklet kamyona çarptı

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:39
Motosiklet kamyona çarptı

Motosiklet kamyona çarptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlu mevkiinde meydana ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Dirvana Onaç bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Trafik şubesinde görevli polis memuru Vedat Çetinkaya olayla ilgili bulguları aktardı. Çetinkaya huzurda bulunan zanlı Dirvana Onaç’ın 27 Ekim tarihinde saat 03.10 raddelerinde Girne Karaoğlanoğlu' nda Yonca sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki NP 269 plakalı Iveco marka çöp kamyonu ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Karaoğlanoğlu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Güvenlik Kuvetleri Komutanlığı Lefke Sivil İşler Başkanlığı'nda görevli Er. Aziz Kara yönetimindeki KK 682 plakalı yamaha marka motosiklet sürücüsünün dikkatsizce önünde seyretmekte olan plakası ve sürücüsü meçhul aracın sağından geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu motosikletin gidis istikametine göre yolun sağ şeridi içerisinde çarpıştıklarını söyledi. Polis kaza neticesinde ağır şekilde yaralanan motor sürücüsü Aziz Kara Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Vedat Çetinkaya kazada KK 682 plakalı motosiklete 15000 TL, NP 269 plakalı kamyona ise 2000 TL tahmini hasar olduğunu ancak çöp kamyonu sürücüsü zanlı Dirvana Onaç’ın soruşturma maksatlı tutuklandığını söyledi. Polis zanlının soruşturmanın selameti ve doğa bilecek tepkiler nedeni ile güvenliği açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının güvenliği ve tahkikatın selameti açısından soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dirvana OnaçAziz KaraKaza
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