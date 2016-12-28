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28 Aralık 2016 Çarşamba 13:31

Mohammed 4 ay hapis yatacak

Tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile yakalan sanık Uzair Yalwa Mohammed aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Mohammed 4 ay hapis yatacak
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Mohammed 4 ay hapis yatacak

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefke’de tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile yakalan sanık Uzair Yalwa Mohammed aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri kararı Yargıç Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecelli bulmasına katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Gökan Asafoğulları ancak sanığın işlemiş olduğu suçun uyuşturucu madde tasarrufu suçu olduğunu, bu tür suçların ülkemizde toplum huzurunu bozması yanında dünyada büyük bir sorun olduğunu da belirterek bu tür suçlara caydırıcı hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğinin altını çizdi.

Yargıç Asafoğulları tüm olgular ışığında sanığı mahkûm olduğu 6 gram Bonzai tasarrufu suçundan 4 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler
HapisUyuşturucu
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