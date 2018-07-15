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Misafirler hırsız mı çıktı?

Misafirler hırsız mı çıktı?

15 Temmuz 2018 Pazar 19:23
Misafirler hırsız mı çıktı?

Misafirler hırsız mı çıktı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karşıyaka’da meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Şahinaz Özvasilyalı ile Safinaz Sağıroğlu tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, zanlıların 10-13 Temmuz 2018 tarihleri, 17.00-11.00 saatleri arasında, Karşıyaka’da, meydana gelen hırsızlık meselesi ile igili tutuklandıklarını söyledi. Karşıyaka’da Mehmet Karadana isimli şahsın polise gelerek evinin üst katında misafir olarak kalan zanlıların yatak odasında bulunan dolaptan 5 bin 500 TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldıklarına dair şikayette bulunduğunu söyledi.Yapılan soruşturmada zanlı Şahinaz Özvasilyalı’nın 13 Temmuz’da Girne’de bir kuyumcuya iki yüzük, bir bileklik satarak 2 bin 800 TL para temin ettiğini tespit ettiklerini söyleyen polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü, kuyumcuya satılan altınların hafta sonu olması nedeniyle halen alınmadığını kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar evde çok insan kaldığını, Mehmet Karadana’nın akrabaları olduğunu, satılan altınları ise Türkiye’den getirdiklerini öne sürerek suçsuz olduklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyar zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şahinaz Özvasilyalı Safinaz SağıroğluHırsızçaldıMehmet Karadana
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