banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94071
ALTIN
205.072
DOLAR
5.2527
STERLİN
6.7006
EURO
5.9280
Mehmetçik'te kaza bir tutuklu bir yaralı
MEHMETÇİK'TE KAZA
Mezarlık hırsızı yakalandı
MEZARLIK HIRSIZI YAKALANDI
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis
855 GR HİNTKENEVİRİNE 5 YIL...
600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis
600 GRAM METAMFETAMİNE 5,5 YIL...
banner282
Flaş Haber
Kaçaklara 10 gün hapis
Kapat

Mezarlık hırsızı yakalandı

Mezarlık hırsızı yakalandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:13
Mezarlık hırsızı yakalandı

Uzun süredir Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada bugün mezarlık içerisinde polis tarafından  şüpheli vaziyette görülen İ.Ş. (E-67) tutuklanmıştır. Söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlık içerisinde bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa ve Güzelyurt'ta akü hırsızlığı
Lefkoşa ve Güzelyurt'ta akü hırsızlığı
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis
600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis
600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis
Vurdu, kaçtı, yakalandı…
Vurdu, kaçtı, yakalandı…
Tutukluluk süreleri uzatıldı
Tutukluluk süreleri uzatıldı
Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…
Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…
Direkleri söke söke gitti
Direkleri söke söke gitti
Kapkaççı yakayı ele verdi
Kapkaççı yakayı ele verdi
2 gün daha tutuklular
2 gün daha tutuklular
Kaçaklara 10 gün hapis
Kaçaklara 10 gün hapis

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim