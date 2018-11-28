Mezarlık hırsızı yakalandı

Uzun süredir Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada bugün mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.Ş. (E-67) tutuklanmıştır. Söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlık içerisinde bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.