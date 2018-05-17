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Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı

Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Ömer Faruk, Atilla Kama ve Muhammed Enez Hamidanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı

Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Ömer Faruk, Atilla Kama ve Muhammed Enez Hamidanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:08
Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Ömer Faruk, Atilla Kama ve Muhammed Enez Hamidanoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 15 Mayıs tarihinde saat 00.25 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhane önünde zanlılar Ömer Faruk, Atilla Kama ve Muhammed Enez Hamidanoğlu’nun bir taraf ve henüz kimliği tespit edilemeyen diğer bir taraf ile işyeri içerisinde istedikleri müziği çalmadığı gerekçesi ile karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini söyledi. Polis zanlıların yine ellerinde bulunan tecavüzkâr alet olan beyzbol ve demir sopaları taşıdıklarını söyledi Polis zanlıların yine meze meyhanesi içerisinde Kadir Saraç’ın sol ön üst dişinin kırılmasına sebep olduklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak tutuklanan kişi sayısının şuan itibari ile 5 olduğunu aranan daha birçok kişinin olduğunu ve henüz daha emarelerinde bulunamadığını belirtti. Polis meselenin aydınlatılması için Poliste özel ekip kurulduğunu ve birçok ifade toplanıp kamera görüntülerinin incelendiğini aktararak soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.05.2018 18:15
Anahtar Kelimeler:
MeyhaneKavgaAtilla Kama Muhammed Enez HamidanoğluÖmer Faruk
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