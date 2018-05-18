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Meyhane magandaları teminata bağlandı

Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Mehmet Emin Özdemir, Selahattin Acar, Ömer Faruk Karacabey, Atilla Kama, Muhammed Enes Hamidanoğlu, Yusuf Kaya, Can Kaya, Atıf Albayrak, Sefer Öztürk, Yunus Emre Avcı, Hamza Korkmazer teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Meyhane magandaları teminata bağlandı

Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Mehmet Emin Özdemir, Selahattin Acar, Ömer Faruk Karacabey, Atilla Kama, Muhammed Enes Hamidanoğlu, Yusuf Kaya, Can Kaya, Atıf Albayrak, Sefer Öztürk, Yunus Emre Avcı, Hamza Korkmazer teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

18 Mayıs 2018 Cuma 20:03
Meyhane magandaları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Mehmet Emin Özdemir, Selahattin Acar, Ömer Faruk Karacabey, Atilla Kama, Muhammed Enes Hamidanoğlu, Yusuf Kaya, Can Kaya, Atıf Albayrak, Sefer Öztürk, Yunus Emre Avcı, Hamza Korkmazer teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 15 Mayıs tarihinde saat 00.25 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhane önündebir taraf olan zanlılar Mehmet Emin Özdemir, Selahattin Acar, Ömer Faruk Karacabey, Atilla Kama, Muhammed Enes Hamidanoğlu diğer taraf olan zanlılar Yusuf Kaya, Can Kaya, Atıf Albayrak, Sefer Öztürk, Yunus Emre Avcı, Hamza Korkmazer işyeri içerisinde istedikleri müziğin çalınmadığı gerekçesi ile karşılıklı olarak tartıştıkları ve sonrasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların yine meze meyhanesi içerisinde Kadir Saraç’ın sol ön üst dişinin kırılmasına sebep olduklarını belirtti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç meselede mekân sahibinin şikâyetini geri çektiğini belirterek başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar öğrenci olan zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 18.05.2018 20:09
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KavgaMeyhaneHamza KorkmazerYunus Emre AvcıSefer ÖztürkAtıf AlbayrakCan KayaYusuf KayaMuhammed Enes HamidanoğluAtilla KamaÖmer Faruk KaracabeySelahattin AcarMehmet Emin Özdemir
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