Meyhane magandaları teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de bir meyhanede çıkan kavgaya karışan zanlılar Mehmet Emin Özdemir, Selahattin Acar, Ömer Faruk Karacabey, Atilla Kama, Muhammed Enes Hamidanoğlu, Yusuf Kaya, Can Kaya, Atıf Albayrak, Sefer Öztürk, Yunus Emre Avcı, Hamza Korkmazer teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Polis zanlıların yine meze meyhanesi içerisinde Kadir Saraç’ın sol ön üst dişinin kırılmasına sebep olduklarını belirtti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç meselede mekân sahibinin şikâyetini geri çektiğini belirterek başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar öğrenci olan zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.