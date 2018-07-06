Metehan sapığı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Metehan bölgesindeki yüzü kapalı bir şekilde apartmanların etrafında dolaşıp camlardan içeriye bakan ve bölge halkını tedirgin eden Azim Akmamedov bir gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. LAÜ’de eğitim gören zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis, zanlının 30 Haziran’da saat 02:00 sıralarında Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak Hayriye Toktaş'ın ikametgahının önünde, girişinde ve etrafında dolaşarak mülke tecavüz edip, ikametgah penceresinden içeriye bakmak suretiyle tacizlik suçunu işlediğini söyledi.Zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, hem Toktaş’ın hem de çevre sakinlerinin şikayetçi olduğunu ifade etti. Zanlı aleyhinde mülke tecavüz, taci ve uygunsuz hal ve hareket suçlarından dava getirildiğini belirten polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 2 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verirken, söz hakkı verilen zanlı KKTC halkından özür dilediğini söyledi.