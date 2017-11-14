Metehan'da Uyuşturucu

Lefkoşa’da Kermiya kara giriş kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalanan zanlı Emre Soykan bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Emre Soykan’ın 13 Kasım tarihinde saat 15.30 raddelerinde ülkemize Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.