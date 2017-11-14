Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Kasım 2017 Salı 12:54

Metehan'da Uyuşturucu

Lefkoşa’da Kermiya kara giriş kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalanan zanlı Emre Soykan bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Metehan'da Uyuşturucu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da Kermiya kara giriş kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilerek yakalanan zanlı Emre Soykan bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Emre Soykan’ın 13 Kasım tarihinde saat 15.30 raddelerinde ülkemize Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Emre Soykan. UyuşturucuTutuklama
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI 1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

Haberi Oku