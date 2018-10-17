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Merit Hotel soruşturması sürüyor

Merit Hotel soruşturması sürüyor

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
Merit Hotel soruşturması sürüyor

Merit Hotel soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak Merit Royal Casino’da son bir yıl içerisinde “başkasının kimliğine bürünerek” canlı oyun masalarından oynanmadan kazandıklarını göstererek, casino kasasından sahtekârlıkla para temin edip aralarında bölüşen Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er isimli kişiler aleyhindeki soruşturma derinleşti. Zanlılar bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, zanlılar Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er’in “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Aslan, zanlılar Gocoğlu ve Esen’in casino çalışanı olduğunu zanlı Er ile anlaşarak canlı oyun masalarında oyun oynamadan para kazandığı ve kaybettiği gösterilen A.K., adına açılmış oyun kartı üzerinden casino müşterisi zanlı Er’in A.K.’nin kimliğine büründüğünü söyledi. Zanlı Er’in canlı oyun masasında oynamadan kazandığı gösterilerek yüzde 20 oynan oyun parasını casino kasasından tahsil ettiğini ifade eden Aslan, Er’in tahsil ettiği paraları casino çalışanları Gocoğlu ve Esen ile bölüştüklerini tespit ettiklerini kaydetti. Aslan, üç zanlının da bu yöntemle 2017 Temmuz ayı ve 2018 Ekim ayı içinde toplamda 402 bin Dolar parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Polis memuru Ali Aslan, zanlı Sezer Selçuk Er’in son bir yıldır uyguladığı aynı yöntemle tutuklanmadan bir gün önce casinodan yine 10 bin 800 Dolar’ın geri iadesi olan 2 bin 160 Dolar’ı sahtekârlıkla aldığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Ali Aslan, alınan üçer günlük tutukluluk süresinde, casinonun 4 aylık geriden başlamak üzere görüntüleri mercek altına aldıklarını kaydetti. Tutukluluk süresinde sahtekârlıkla temin edilen paralarla 1 tekne ve 7 araç aldığı yönünde ifade verdiğini belirten Aslan, zanlıların milyonları birçok eğlence mekânında harcadıklarını itiraf ettiklerini kaydetti. Aslan, bankalarla, tapu ve araç kayıt dairesine gerekli yazılar yazıldığını belirtti. Aslan, casino bölümündeki kamera görüntülerinin 4 ay öncesinden başlayarak ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çok kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını kaydeden Aslan, olayla bağlantılı başka bir şahsın da olduğunu belirterek soruşturmanın selameti için zanlıların 8’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet GocoğluAhmet Esen Sezer Selçuk ErMerit HotelSahtekarlık
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