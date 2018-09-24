banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99546
ALTIN
238.067
DOLAR
6.1524
STERLİN
8.0758
EURO
7.2469
Akü faresi yakalandı
AKÜ FARESİ YAKALANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Demir hırsızları tutuksuz yargılanacak
DEMİR HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Beyler tutuksuz yargılanacak
BEYLER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Akü faresi yakalandı
Kapat

Meclis damında bayrak açanlara para cezası

Meclis damında bayrak açanlara para cezası

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:12
Meclis damında bayrak açanlara para cezası

Meclis damında bayrak açanlara para cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına çıkarak Kayıboyu çadır obası bayrağı açarak toplumun büyük öfkesini çeken ve infiale neden olan sanıklar Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’ın mahkûmiyet kararı açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay İnan huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanıklar Ahmet Türkmen ve Ümit Taş “22 Ocak’ta Cumhuriyet Meclisi’nin çatısına çıkıp, çatı üzerindeki kiremitleri kırarak, 858 TL hasar vererek kasti hasar” ve “Dönemin geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli’nin izni olmaksızın çıkıp mülke tecavüz” ve “Sulh ve Sükûnu Bozma” suçlarından itham edildi. İki sanık da itham edildiği davaları kabul etti. Sanıkların davalarını kabul etmelerinin ardından Savcı Behrat Mavioğlu, davanın olgu ve emarelerini mahkemeye aktardı. Savcının olgu ve emareleri aktarmasının ardından söz alan sanıkların Avukatı Enver Öztürk, sanıkların mahkemeden özür dilediğini, pişman ve nadim olduğunu söyledi. Öztürk, sanıkların Afrika Gazetesi’nin önünde gerçekleşen kalabalık eylemde amaçlarının Afrika Gazetesi ve Şener Levent’i protesto etmek olduğunu söyledi. Öztürk, egemenliği temsil eden meclisin damına çıkan sanıkların Meclise saygısızlık etme niyetleri olmadığını söyledi. Sanıklarla birlikte toplam 6 kişinin geçtiğimiz Ocak ayında yargılandığını anımsatan Öztürk, hapis cezası aldıklarını ve bu davanın o dönemde sanıkların aleyhine getirilmesi halinde suçlarını kabul edip, davalarını dikkate aldıracağını söyledi. Hapis yatan sanıkların ıslah olduğunu belirten Öztürk, müvekkillerinin hapis cezası almaları halinde alacakları bu cezanın mahvedici olacağını savundu. Öztürk, müvekkillerinin harası ödeyerek, tazmin ettiğini de belirtti.

Huzurunda aktarılan tüm olgu ve emareleri değerlendirerek dava kararını okuyan Yargıç Cenkay İnan, Yüksek Mahkemenin bazı kararlarına atıfta bulundu. İnan, sanıkların egemenliğin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi binasına girme hakları olmadığına vurgu yaptı. Yargıç Cenkay İnan, sanıkların Ocak ayında yargılanıp, hapis cezası aldıklarına ve davalarını dikkate aldıramadıklarının aşikâr olduğunu belirterek, bu durumun adil yargılanma prensibine aykırı olduğuna bulgu yaptı.

Yargıç Cenkay İnan, sonuç olarak her iki sanığın mahkûm oldukları davalardan 4000 TL para cezası ödemesi ve 5 yıl süreyle sulh ve sükûnu koruyacaklarına dair 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaya mahkûm ettiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türkmen Ümit Taş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akü faresi yakalandı
Akü faresi yakalandı
Demir hırsızları tutuksuz yargılanacak
Demir hırsızları tutuksuz yargılanacak
Beyler tutuksuz yargılanacak
Beyler tutuksuz yargılanacak
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
Akü hırsızlığı
Akü hırsızlığı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Ani ölüm
Ani ölüm
Kaplıca sahilinde ceset
Kaplıca sahilinde ceset
Koruçam'da kaçak balıkçılık
Koruçam'da kaçak balıkçılık
Üniversite otobüsünde cinsel saldırı
Üniversite otobüsünde cinsel saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim