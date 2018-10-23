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Mavideniz’ler hapis yatacak

Mavideniz’ler hapis yatacak

23 Ekim 2018 Salı 17:02
Mavideniz’ler hapis yatacak

Mavideniz’ler hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da Kasım 2017 tarihinde ambar açıp içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı çalan yapan sanıklar Sadık Mavideniz ve Salih Mavideniz aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer kararda Bina açma suçunun 7 yıl, kasti hasar ve sahtekârlıkla para temin etme suçunun 3 yıl, mülke tecavüz suçunun 2 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğuna işaret etti. Yargıç Sağer, soygun, bina açma, ev açma ve sirkat gibi suçların Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre son 10 yılda 8 kez ikinci suç fiillerini oluşturduğuna vurgu yaparak 2016 yılında 90 olan bu suçlar 2017 yılında 107’ye yükseldiğini belirtti. Yargıç Temay Sağer aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususları dikkate alıp sanık Sadık Mavideniz’e 9 ay, Salih Mavideniz’e 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 23.10.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Sadık Mavideniz Salih MavidenizHırsızlık
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