Maro tutuklu yargılanacak MARO TUTUKLU YARGILANACAK

Maro tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan Zanlı Sia Fareš Elisa Maro, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 10 Ekim 2018 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Erdal Nadzhi Mehmed'in, kullanımında bulunan ve Ortaköy'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan Cebe Market önüne park etmiş olduğu NY 702 plakalı araci içerisindeki 50 TL nakit para ve siyah renk para cüzdanını sirkat ettikten sonra tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Sevinç, Şube' de zanlı üzerinde yapılan arama sonrasında 10.10.2018 tarihinde saat 10.00 raddelerindc Yener Sokak Gönyeli adresinde faaliyet gösteren Sismar Market önünde park halinde bulunan Ali Aktaş'ın kullanımındaki araç içerisindeki Samsung C9 pro marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı. Adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Sevinç, bahse konu cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Sevinç, Tanzanya uyruklu olup KKTC’de öğrenci olan zanlının, askıda benzer davaları olduğunu söyledi. Tahkikatın tamamlandığını belirten Sevinç, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.