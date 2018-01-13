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Marketten Parfüm Çaldı

Marketten Parfüm Çaldı

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:50
Marketten Parfüm Çaldı
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Marketten Parfüm Çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Erülkü Süper Market içerisinden kozmetik ürünü çalan Libya’lı öğrenci Mohammed Msoud tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Mohammed Msoud’un 12 Ocak tarihinde saat 18.00 sıralarında Erülkü Süper Market isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunduğu sırada kozmetik ürünleri reyonunda satılan bir adet 45 TL değerindeki Adidas marka parfümü alıp ödeme yapmadan dışarı çıkmak istediği sırada tespit edilerek görevliler tarafından yakalandığını söyledi. Kunduracı olayın polise aktarılması üzerine olay tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis zanlının Libya vatandaşı olduğunu ve ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.01.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
Mohammed MsoudErülkü Süper MarketçaldıHırsız
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