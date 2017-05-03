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Bir Garip “Kaza”!

Polisiye Olaylar:
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03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Marketten 77 Tl’lik Yiyecek Çaldığı Tespit Edilen Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 77.42 TL’lik yiyecek içecek çaldığı gerekçesiyle F.J.M. (E-30) tutuklandı.

Marketten 77 Tl'lik Yiyecek Çaldığı Tespit Edilen Kişi Tutuklandı
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 77.42 TL’lik yiyecek içecek çaldığı gerekçesiyle F.J.M. (E-30) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 19.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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