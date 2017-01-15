Polisiye Olaylar:
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15 Ocak 2017 Pazar 10:05

Markette Hırsızlık

Markette Hırsızlık
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HIRSIZLIK

Gönyeli'de dün saat 23.30’da K.D.M. (E-22), “Adamar Market” isimli marketin kilitli olmayan penceresini açıp içeriye girdi ve para kasasının çekmecesini kırıp hasar verdikten sonra, polis tarafından suçüstü tespit edilip tutuklandı.

Gazimağusa'da ise, İ.K. (E-31), “BEM-KOOP” isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan sürme penceresini açarak içeriye girdi ve içerisindeki yazar kasada muhafaza edilen, 420 TL nakit para, raflarda bulunan 4 paket sigara, 1 adet taze peynir, birer adet kangal, mini ve tombul sucuk, 1 adet kaşar peyniri çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tespit edilerek tutuklandı.

 
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Anahtar Kelimeler
Adamar MarketBEM-KOOPHırsızlıkGönyeliGazimagusa
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