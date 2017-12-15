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Markette Hırsızlık

Markette Hırsızlık

15 Aralık 2017 Cuma 19:41
Markette Hırsızlık
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir yıl boyunca kasiyer olarak çalıştığı marketten para çaldığı öne sürülen Eşref Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 29 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda zanlının kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren bir marketten müşterilerden tahsil ettiği 2 bin 750 TL’yi kasaya koymayıp çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 3 gündür poliste bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti. Mahkeme, çalışma izni iptal edilen zanlının tutuklu yargılanmasına ve 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 15.12.2017 20:56
Anahtar Kelimeler:
HırsızEşref Çetin
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