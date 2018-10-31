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Market hırsızları tutuksuz yargılanacak

Market hırsızları tutuksuz yargılanacak

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:10
Market hırsızları tutuksuz yargılanacak

Market hırsızları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Nusmar Market isimli işyerine müşteri olarak giren ve 553 TL değerinde muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini sirkat edip birkaç gün sonra yeniden aynı markete giderek hırsızlık yapmaya çalışınca, suçüstü şekilde yakalanan iki zanlı aleyhine yürütülen soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli zanlılar Ali Kara ve Zülya Koç’un 24 ve 28 Ekim’de Girne’de meydana gelen “Sirkat” suçundan methaldar olduklarını belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, Nusmar Market isimli işyerine müşteri olarak giren zanlıların 553 TL değerinde muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini anımsattı. Çamlıbelli, market sahibi tarafından incelenen kamera görüntülerinde, zanlıların market raflarındaki eşyaları alıp çantalarına attıklarını ve kasada ödeme yapmadan marketten çıktıklarının tespit edildiğini ifade etti. 28 Ekim günü yeniden Nusmar Market’e giden ve market sahibi tarafından fark edilen zanlıların yine çantalarına eşyaları atarken suçüstü şekilde yakalandıklarını kaydeden Kader Çamlıbelli, tutuklanmasının ardından gönüllü ifade veren zanlı Ali Kara’nın söz konusu suçu zanlı Zülya Koç’la birlikte işlediklerine yönelik itirafta bulunduğunu açıkladı. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Ali Kara’nın ülkemizde öğrenci olarak bulunduğunu, zanlı Zülya Koç’un ise 23 Ekim’de ülkemize 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı Ali Kara lehinde 20 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 2 kişinin zanlı Zülya Koç lehinde 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 3’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Mahkemenin uygun gördüğü KKTC vatandaşı kefil bulamayan zanlı Zülya Koç, 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Ali Kara Zülya KoçHırsız
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