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Market hırsızı tutuksuz yargılanacak

Market hırsızı tutuksuz yargılanacak

02 Ekim 2018 Salı 17:36
Market hırsızı tutuksuz yargılanacak

Market hırsızı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalmaya kalkışan ancak kısa bir süre sonra işverene yaptığı suçu anlatan Pakistan uyruklu Aftap Ahmet bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 1 Ekim 2018 tarihinde Çatalköy’de kasiyer olarak çalıştığı süpermarkette müşterilerin almış olduğu ürünlerin barkottan geçirmeyerek, aldığı 376 TL parayı çalmak için kasaya koymadığını söyledi. Polis, zanlının kısa bir süre sonra pişman olduğunu ve işverene suçunu anlattığını belirtti. Müstahdem tarafından sirkata teşebbüs suçundan tutuklanan zanlının, mühendislik fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının işlediği suçun teşebbüs aşamasında kaldığını ancak bu suça 2 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Mahkeme, zanlının ülkede yasal statüsü bulunduğunu göz önüne aldığını ve tutuksuz yargı kararı verdiğini açıkladı. Zanlı bir kefilin 25 bin TL imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kefil bulamadığı için cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Market HırsızıAftap Ahmet
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