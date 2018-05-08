Market hırsızı kaçak çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Lemar isimli marketten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 23 yaşındaki Filiz Yüceerk, bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 7 Mayıs 2018 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Lemar Süpermarketten 23 lira tutarında meyve ile 9 lira değerinde üç çorap çaldığını, çaldıkları çantasına koyup çıkmak isterken barkot alarm cihazının devreye girmesi ile fark edilerek çalışanlar tarafından yakalandığını söyledi. Polise teslim edilen zanlının ifade verdiğini kaydeden polis, 28 Nisan 2018 tarihinde de hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 28 Nisan’da 476 TL değerinde saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, kesme tahtası, ütü, krem, bıçak, mumluk, baharatlık, diş macunu ve anahtarlık çaldığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı tüm eşyaların evinde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 15 Kasım 2016 tarihinden beridir ülkede kaçak olarak kaldığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü geçmeyen bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verirken, cezaevine gönderilen zanlı gözyaşı döktü