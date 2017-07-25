Market Faresi Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyeli’de geçtiğimiz haftalarda başka bir şahısla bir markete girerek hırsızlık yapan ve Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis ekipleri tarafından yakalanan 17 yaşındaki A.E’nin Girne-Karşıyaka’da benzer suçlar işlediği ortaya çıktı. A.E’nin alınan parmak izleriyle, Karşıyaka’da hırsızlık yapılan işyerlerinden alınan parmak izlerinin uyuşması sonucu ortaya çıkan meselede, kısa bir süre önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminatla ilerde yargılanmak üzere serbest bırakılan çocuk zanlı, Lapta Polisi tarafından tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
KAPALI OTURUM YAPILDI
Türkmenistan uyruklu çocuk zanlının daha önceden kalan iki ayrı suç dosyası daha olduğu öğrenildi. Yargıç kapalı oturum yaptı Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, çocuk zanlının 17 yaşından küçük olması nedeniyle dava kapalı oturumda görüşüldü. Edinilen bilgide Lapta Polisi, bölge birçok benzeri faili meçhul dükkân açma suçları olması nedeniyle, bunları araştırmak için, çocuk zanlı hakkında 3 gün tutukluk talep etti. Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun da bu talebe onay verdiği öğrenildi.