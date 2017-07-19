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Polisiye Olaylar:
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19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22

Market Fareleri Teminata Bağlandı

Market Fareleri Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

 Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soyan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, huzurda bulunan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un 10 Temmuz tarihinde saat 05.15 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısını açarak içeri girdiklerini ve içerisinden yazar kasada muhafaza edilen 4000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldıklarını söyledi. Polis memuru Ali Aydoğanlı zanlıların daha sonra ofis kısmının kapısını kırıp içerde bulunan Güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıklarını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışın a çıkışlarının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 3’er bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
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Market Fareleri Teminata Bağlandı
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