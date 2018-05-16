Mangandalar meyhaneyi dağıttı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

’de faaliyet gösteren’de müşteri olarak bulundukları sırada canlı müzik yapan müzik grubunun istedikleri şarkıyı çalmadıkları gerekçesi ile öfkelenen zanlılarve henüz tespit edilemeyen kişiler meyhaneyi dağıttılar. İlk etap da tespit edilerek tutuklanan zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlılar Selahaddin Acar, Emin Özdemir ile birlikte olan ve henüz tespit edilemeyen kişilerin 15 Mayıs’ta saat 00.25’te Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren Mezze Meyhane’de müzisyenlerin istedikleri parçayı çalmadığı gerekçesiyle kavga çıkardığını belirtti. Polis çıkan kavgada zanlıların 4 kişiyi tasarruflarında bulundurdukları beyzbol sopası ve demir çubuklarla ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç, zanlıların, müşteki Kadir Saraç’ın ön dişinin kırıldığını ayrıca restoranın, masa, sandalye ve eşyalarına da kasten zarar verdiklerini belirtti.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu bağlantılı yaklaşık 30 kişinin arandığını, olay yerinde kullanılan tecavüzkâr aletlerin bulunması gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti açısında zanlıların ilk etap 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.