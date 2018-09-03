Mali soruşturma sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mersin’den temin ettiği 46 adet bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı hesaplarını teslim etmek için valizine koyarak Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken yakalanan Semih ve emareleri almak için onu Liman’da karşılayan Hasan Güneş aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlı Abdullah Deniz ise alınan 2 günlük tutukluluk süresinde, olayla bağlantısı olmadığı için mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Sal ve Güneş ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, alınan ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Semih Sal’ın el çantasında arama yapıldığını anlattı.

Suiçmez, zanlının çantasında yasa dışı kumar finans işlemlerinde kullanılacağı düşünülen 46 adet farklı kişilere ait bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı bilgileri ele geçirildiğini söyledi. Sal’ın verdiği ifadesinde zanlının söz konusu emareleri Mersin’de teslim aldığını ve zanlı Abdullah Deniz aracılığı ile Hasan Güneş’e teslim edeceğini itiraf ettiğini kaydetti.

Alınan iki günlük tutukluluk süresinde zanlı Abdullah Deniz’in olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldığını ifade eden Suiçmez, Güneş’in cep telefonu şifrelerinin kırılacağını ve soruşturmanın seyrinin değişeceğini belirterek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

4’er gün tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymnaoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.