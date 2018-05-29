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Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
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Mahram tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Amir M.S. Mahram bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahram tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Amir M.S. Mahram bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2018 Salı 13:36
Mahram tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Amir M.S. Mahram bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Şüpheli hareketleri ele verdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, huzurda bulunan zanlı Amir Mahran’ın 26 Mayıs tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketleri nedeni ile üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külotu içerisinde 7 adet paket şeklinde yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ,soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Amir M.S. MahramUyuşturucu
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