Mahkeme sanıklara acımadı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Almanya’dan KKTC’ye 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde posta yolu ile 208 adet Extacy türü uyuşturucu hap getirten sanık Abdalla Mohammad Omar Khalil ile Ayten Saralı hakkındaki karar bugün açıklandı…

Almanya’dan KKTC’ye 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde posta yolu ile 208 adet Extacy türü uyuşturucu hap getirten ve evlerinde ise 1 gr 347 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Abdalla Mohammad Omar Khalil ile sanık Ayten Saralı hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Khalil 2 yıl 3 ay, sanık Saralı ise 20 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Almanya’dan 208 adet Extacy hap getirtmişlerdi…

Sanık Abdalla Mohammad Omar Khalil, 2018 yılı Nisan ayı içerisinde uyuşturucu sattığını bildiği “Faruk” isimli kişiden 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi satın alarak evine gitmiş ve sanık Ayten Saralı’nın bilgisi dahilinde konu uyuşturucu maddeyi çiçekliğin içine saklayıp zaman zaman konu uyuşturucu maddenin içinden alıp içiyordu. Yine sanık Khalil, 2018 yılı Nisan ayı içerisinde internet ortamından tanıştığı “Mohammad” isimli kişi ile yine internet ortamından konuşarak konu kişiden 200 adet uyuşturucu madde içeren Extacy hapları sanık Ayten Saralı adına göndermesi konusunda anlaşmıştı. Akabinde sanık Khalil, “Mohammad” isimli kişi ile yaptığı görüşmenin detaylarını sanık Saralı’ya söyleyip konu haplar hakkında bilgi vermişti. 25 Nisan 2018 tarihinde Martina Vanger isimli kişi tarafından içerisinde 208 adet Extacy hapları bulunan ve üzerinde telefon yazan kutu içerisinde sanık Saralı’ya gönderilmek üzere Almanya Posta Dairesine teslim edilmişti. 10 Mayıs 2018 tarihinde sanık Saralı adına gönderilen ve içerisinde toplam 208 adet Extacy hapların olduğu küçük karton kutu Ercan Havaalanından KKTC’ye ithal edilmiş ve konu kutu sanık Saralı’ya teslim edilmek üzere Mağusa Posta Dairesi’ne teslim edilmişti. 11 Mayıs 2018 tarihinde ise sanık Khalil ile Saralı birlikte kendilerine gönderilen ve içerisinde 208 adet Extacy hapların bulunduğu kutuyu teslim almak için Mağusa Posta Dairesine gitmişlerdi. Sanık Saralı, Posta Dairesindeki görevliye adına içerisinde evrak bulunan bir zarf geldiğini söylemesi üzerine görevli memur yaptığı kontrolde Almanya Posta Dairesinden sanık Saralı adına üzerinde telefon yazan küçük kutunun gönderildiğini tespit etmişti. Görevli memuru, konu kutuyu açıp içerisinde yaptığı kontrolde mavi hapları görmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplere bilgi vermiş, Posta Dairesine gelen narkotik ekipleri ise kutu içerisinde yaptığı kontrolde 208 adet Extacy hap tespit etmişti. Akabinde sanıkların evinde arama yapan narkotik ekipleri çiçeklik içerisinde ise 1 gr 347 mlgr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulmuştu.

“Uyuşturucu suçları birçok ocağın sönmesine neden olur”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Abdalla Mohammad Omar Khalil ve Ayten Saralı’yı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının insanlık için büyük bir tehlike arz eden, toplumu huzursuz eden ve birçok ocağın sönmesine neden olan ciddi ve vahim suçlardan

olduğunu ifade eden Hacımulla, uyuşturucu suçlarının ülkemizde yaygın olan suç türlerinden olduğunu ve bu hususu adli ihbar olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Hacımulla, sanıkların tasarrufunda küçümsenemeyecek ve onlarca kişiyi zehirlemeye yetecek 208 adet Extacy hap bulunduğunu anımsattı. Sanık Khalil’in polise kendi el yazısı ile verdiği gönüllü ifadesinde konu hapları satmak için getirttiğini itiraf ettiğinin görüldüğünü belirten Hacımulla, sanıkların uyuşturucu hapları ticari amaçlı tasarruf etmelerini ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Sanıklara hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile cezalandırmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hacımulla, sanık Khalil’i 2 yıl 3 ay, sanık Saralı’yı ise 20 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.