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Mahkeme Mülahim Davrandı

Polisi görünce attılar!

Mahkeme Mülahim Davrandı

Polisi görünce attılar!

11 Ocak 2018 Perşembe 11:44
Mahkeme Mülahim Davrandı
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Tasarruflarında 41 gram uyuşturucu ile yakalanan Libya uyruklu zanlılar teminatla serbest kaldı...

Gazimağusa’da narkotik polisinin operasyonunda 41 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Libya uyruklu zanlılar, Yusuf A.Yousif El Mahalli, Muhammed Muftah Muttardi ve Ramdan Abala Bozakouk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar kişi başı 7 bin TL nakit teminat ödeyerek yargılanıncaya kadar özgür kaldı. 

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Ocak 2018 tarihinde, zanlı Yusuf A.Yousif El Mahalli’nin evine operasyon düzenlediklerini ve ev içerisinde bulunan zanlıların, polisin geldiğini görünce pencereden dışarıya bir şeyler attıklarını gördüklerini söyledi.   

Polisi görünce uyuşturucuyu attılar 

Kapının makul güç kullanılarak açıldığını ve zanlılar Yusuf A.Yousif El Mahalli, Muhammed Muftah Muttardi ve Ramdan Abala Bozakouk’un tespit edildiğini anlatan Özdesoy, pencereden atılan poşetler içerisinde ise 23 gram, ev içerisinde de 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özdesoy, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.  

Mahkeme, zanlılardan Yusuf A.Yousif El Mahalli ile Muhammed Muftah Muttardi’nin 7’şer bin, diğer zanlı Ramdan Abala Bozakouk’un ise 3 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. 

Diyalog

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