Mahkeme Faresi Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliğinin kapısını zorla açarak içerden 172,05 TL para çalan Uğur İşlek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının hırsızlık suçunu 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında işlediği, Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği içerisinde, masa çekmecesinde muhafaza edilen personele ait toplam parayı çaldığı belirtildi. Zanlı bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 30 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında işlediği, Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği içerisinde meydana gelen hırsızlık suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.