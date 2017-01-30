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30 Ocak 2017 Pazartesi 15:52

Mağusalı 100 Km Hızla Gidiyordu

Mağusalı 100 Km Hızla Gidiyordu
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Mağusalı 100 Km Hızla Gidiyordu

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün duruşmasına bugünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna devam edildi.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar oluşan mahkeme heyeti huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada, Savcılığın tanığı kazanın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavinini Mehmet Özatılgan kaldığı yerden dünde devam etti. Özatılgan dün ifadesinde olay yerinde yaptığı tespitleri ve çizilen kaza krokisini mahkemeye emare olarak sundu. Müfettiş Muavini Özatılgan olay yerinde yaptığı tespitlerde maktul Cuma Mağusalı’nın kaza öncesi geçmiş olduğu aracı yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 100 km süratle geçtiğini ve kamera kayıtlarında yaklaşık 80 metrelik mesafeyi 3 saniyede kat ettiğinin görüldüğünü söyledi. Özatılga’nın şahadetinin ardından tanığın savunma tarafından sorgulanmasına geçildi ancak mahkeme mesai saatinin dolmasından ötürü davayı kaldığı yerden dinlenmek üzere ileriki bir tarihe erteledi.


 
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Anahtar Kelimeler
Cuma MağusalıOya GözKazaölümGönyeli
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