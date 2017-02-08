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08 Şubat 2017 Çarşamba 15:57

Mağusa’da PKK Hücresi

Mağusa'da PKK Hücresi
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Mağusa’da PKK Hücresi
Evlerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yanında bazı yasak yayınlar bulunan Mehmet Gül ile Reşit Dolay hapis cezasına çarptırıldı

Gazimağusa’da 24 Aralık 2016 tarihinde polis tarafından yapılan operasyon sonucu ikametgahları içerisinde, bölücü terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ve bazı terör örgütleri militanlarının resimleri ile yayınlanması yasak olan Duran Kalkan’ın yazmış olduğu “Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli kitabı ele geçirilen Mehmet Gül ile Reşit Dolay, dün Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi.
Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazal Hacımulla, sanıkların işlemiş oldukları suçun 5 yıla kadar hapislik öngören ciddi ve vahim suç olduğunu söyledi. Yasa dışı cemiyetlerin kamu düzenini bozma amacı güttüklerini ve kamu vicdanını yaralayan suç türleri arasında olduğunu belirten Hacımulla, bu cemiyetleri yaymaya çalışan kimselerin amme menfaatini koruma prensibi göz önünde bulundurularak ibret verici ve caydırıcı cezalara mahkum edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

En çok arananlar arasında bulunan teröristin kitabı
Hacımulla, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından en çok arananlar listesinde bulunan Duran Kalkan isimli teröristin “Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli kitabının da konu ikametgâhta bulunduğunu aktardı. Reşit Dolay’ın konu kitabın kendisine ait olduğunu kabul ettiğini anlatan Hacımulla, sanığın ifadesinde Avrupa’da bulunan YPG VE YPJ terör örgütlerine sempati duyduğunu ve amacının Avrupa’ya giderek bu örgütlere katılmak olduğunu söylediğini belirtti. Hacımulla, bunun da bu tür yasa dışı örgütlerin, buna benzer yayınlarla gençlere kolayca ulaşabildiği ve onları emellerine kolaylıkla alet edebildiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşılmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Hürriyeti bağlayıcı ceza dışında bir ceza takdir edilemez
Sanıklar lehindeki hafifletici nedenleri, özellikle sabıkasız olmalarını da göz önünde bulundurduğunu belirten Hacımulla, sanıklara kamu yararı gereği hürriyeti bağlayıcı türden bir ceza vermeyi uygun bulduğunu söyledikten sonra, her iki sanığı da 2’şer ay hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı

Diyalog


 
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