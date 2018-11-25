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Mağusa’da kuş uçurtmadılar

Mağusa’da kuş uçurtmadılar

25 Kasım 2018 Pazar 15:34
Mağusa’da kuş uçurtmadılar

Mağusa’da kuş uçurtmadılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri Mağusa genelinde dün akşam asayiş ve trafik operasyonu düzenledi…

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri dün gece Mağusa’da asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. 21:00-01:00 saatleri arasında düzenlenen operasyonda Mağusa genelinde denetim yapan ekipler adeta kuş uçurtmadı. Operasyon kapsamında Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren 4 kumarhane, 6 gece kulübü, 8 bet ofisi, 27 alkollü içki satış yapan iş yeri, 11 kahvehane, 2 işçi yatı evi, 4 pansiyon kontrol edildi.

Silahtan korkan Afrika kökenli bir kişi kaçmaya çalıştı…

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun ilk dakikalarında, asker zannettiği silahlı Özel Harekat polisini gören Afrika kökenli bir kişi silahtan korkarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından diz çökerek teslim olan Afrika kökenli kişi polise “Ülkemde Boko Haram savaşı var. Silahtan korkuyorum. Bu yüzden kaçtım” şeklinde açıklamada bulundu.

22 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı…

Yine operasyon kapsamında kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam 17 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Yatı evleri, pansiyonlar, bet ofisleri, sabit ve devriye şeklinde yapılan kontrollerde ise Nijerya, TC, Senegal, Zimbabve, Afrika, Pakistan, Vietnam, Kazakistan, Bangladeş ve Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 22 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 1 araçta tecavüzkar alet olan ahşap sopa bulunması üzerine araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Ayrıca seyir halinde bulunan 1305 motorlu araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 172 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Yine trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde alkolü araç kullanan 2 kişi tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı toplam 11 araç trafikten men edildi ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere ise toplam 35,6322 TL para cezası kesildi.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 22 kişi mahkemeye çıkarıldı…

Düzenlenen operasyon kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet olarak kaldıkları tespit edilen 8 Nijerya, 3 TC, 1 Senegal, 2 Zimbabve, 1 Afrika, 2 Pakistan, 2 Vietnam, 1 Kazakistan, 1 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu 22 zanlı dün “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Öğrenci, turist ve çalışma izinli olarak KKTC’ye gelen ancak bir süre sonra gerekli izinlerini çıkarmayarak kaçak duruma düşen 22 zanlı aleyhine tahkikat maksatları bakımından 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

“Mülteci olarak geldim…”

KKTC’ye turist olarak gelen ve 9 Eylül 2018 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet eden Afrika uyruklu zanlı mahkemede söz alarak kendisini savundu. Afrika uyruklu zanlı “Ben buraya mülteci olarak geldim. Mülteci olmak için başvurdum. Avukat Fezile Osum ile görüştüm. Bana

bekle dedi. Bana Güney mi Kuzey mi diye sordular. Ben Kuzeyi seçtim. Biliyorum burada kanunsuz olarak kalıyorum. Ama başka bir seçeneğim yok. Yapabileceğim bir şey yok. Fezile Osum’dan 1 aydır haber bekliyorum. Ülkemde savaş var” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 25.11.2018 16:50
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