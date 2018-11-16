Mağusa Limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, TIR şoförü tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mersin’den KKTC’ye dün gelen TIR aracın dorsesinde Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen tespit edildi. Gümrük memurları tarafından yapılan kontroller sırasında dorse içerisinde 12 kaçak göçmen tespit edilirken, konu TIR aracın şoförü Özgür Siyfi ise tutuklandı. TIR şoförü Siyfi, “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmaya yardımcı olma” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Kaçak göçmenlerin ise geri gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye’de 100 TL aldı, KKTC’de ise 200 TL alacaktı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Özgür Siyfi’nin 15 Kasım 2018 tarihinde Mersin’de daha önceden tanışmış olduğu “Kenan” isimli bir kişinin kendisine iş bulduğu gerekçesiyle 100 TL karşılığında LD 851 plakalı TIR’ı KKTC’ye götürmesini söylemesi üzerine konu TIR’ı limanda “Zafer” isimli gemiye yerleştirdiğini ve KKTC’ye gelmesini sağladığını söyledi. 16 Kasım 2018 tarihinde konu TIR’ın gemiden indirildiğini belirten tahkikat memuru, gümrük memurları tarafından sayım ve kontrol yapıldığı esnada TIR’ın arkasındaki dorse içerisinde Suriye vatandaşı 12 kişi tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının polise açık bir ifade verdiğini söyledi. Zanlının vermiş olduğu ifadesinde “Kenan” isimli kişiye 4 aydır işsiz olduğunu, kendisine iş bulmasını söylediğini ve bu kişinin de kendisine “100 TL burada, 200 TL de KKTC’de verecekler” dediğini ve bu şekilde TIR’ı sadece buraya getirdiğini, içerisinde Suriyeli 12 kişinin olduğunu bilmediğini beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, bu konuların araştırılacağını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Özgür Siyfi’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.