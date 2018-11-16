banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.459
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8377
EURO
6.0898
Mutluyaka'ya ateş düştü
MUTLUYAKA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu
SAHİLE 15 KİLO UYUŞTURUCU VURDU
Terkan 3 gün daha tutuklu kalacak
Terkan 3 gün daha tutuklu...
Apo sloganına tutuklama
Apo sloganına tutuklama
banner282

Mağusa Limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, TIR şoförü tutuklandı…

Mağusa Limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, TIR şoförü tutuklandı…

16 Kasım 2018 Cuma 21:02
Mağusa Limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, TIR şoförü tutuklandı…

Mağusa Limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, TIR şoförü tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mersin’den KKTC’ye dün gelen TIR aracın dorsesinde Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen tespit edildi. Gümrük memurları tarafından yapılan kontroller sırasında dorse içerisinde 12 kaçak göçmen tespit edilirken, konu TIR aracın şoförü Özgür Siyfi ise tutuklandı. TIR şoförü Siyfi, “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmaya yardımcı olma” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Kaçak göçmenlerin ise geri gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye’de 100 TL aldı, KKTC’de ise 200 TL alacaktı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Özgür Siyfi’nin 15 Kasım 2018 tarihinde Mersin’de daha önceden tanışmış olduğu “Kenan” isimli bir kişinin kendisine iş bulduğu gerekçesiyle 100 TL karşılığında LD 851 plakalı TIR’ı KKTC’ye götürmesini söylemesi üzerine konu TIR’ı limanda “Zafer” isimli gemiye yerleştirdiğini ve KKTC’ye gelmesini sağladığını söyledi. 16 Kasım 2018 tarihinde konu TIR’ın gemiden indirildiğini belirten tahkikat memuru, gümrük memurları tarafından sayım ve kontrol yapıldığı esnada TIR’ın arkasındaki dorse içerisinde Suriye vatandaşı 12 kişi tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının polise açık bir ifade verdiğini söyledi. Zanlının vermiş olduğu ifadesinde “Kenan” isimli kişiye 4 aydır işsiz olduğunu, kendisine iş bulmasını söylediğini ve bu kişinin de kendisine “100 TL burada, 200 TL de KKTC’de verecekler” dediğini ve bu şekilde TIR’ı sadece buraya getirdiğini, içerisinde Suriyeli 12 kişinin olduğunu bilmediğini beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, bu konuların araştırılacağını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Özgür Siyfi’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Suriye UyrukluKaçak GöçmenÖzgür Siyfi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Mağusa limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı
Mağusa limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı
Alsancak'da ev yangın
Alsancak'da ev yangın
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Saksıda yetiştirilen 6 kök hint keneviri ele geçirildi
Saksıda yetiştirilen 6 kök hint keneviri ele geçirildi
Lefkoşa’da uyuşturucu
Lefkoşa’da uyuşturucu
Hastane kapısını kırdı
Hastane kapısını kırdı
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim