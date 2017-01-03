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03 Ocak 2017 Salı 16:50

Mağusa'da Şok Olay!

Mağusa'da Şok Olay!
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Mağusa'da Şok Olay!
Gazimağusa’da dün yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı.


Gazimağusa’da dün yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı.Polis Basın Bülteni’ne göre, J.O.N.(E-28), tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla, kendisine cep telefonunu vermediği gerekçesiyle tartıştığı okul arkadaşı Shedi Wuyepp'i (E-25) göğsünden, karnından ve boğazından bıçakladı.Olayda yaralanan Shedi Wuyepp’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.Kaynak: Mağusa'da şok olay!


 
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