Mağusa'da Şok Olay!



Gazimağusa’da dün yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı.Polis Basın Bülteni’ne göre, J.O.N.(E-28), tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla, kendisine cep telefonunu vermediği gerekçesiyle tartıştığı okul arkadaşı Shedi Wuyepp'i (E-25) göğsünden, karnından ve boğazından bıçakladı.Olayda yaralanan Shedi Wuyepp’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.Kaynak: Mağusa'da şok olay!