Mağusa'da Kokain Operasyonu

ALSANCAK VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLAMA



Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta A.S’nin (E-47) kaldığı otel odasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kaşık, naylon parçası, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet 20 TL nakit para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL ile 350 Sterlin nakit para bulundu. A.S tutuklandı.Gazimağusa’da ise, küçük sanayi bölgesinde A.O’nun. (E-43) kullanımında bulunan ve H.Ş’nin .(E-36) de yolcu olarak bulunduğu araçta, polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.