Mağdurken Suçlu Pozisyonuna Düştüm

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ferdi Celepci eski karısının kendisi ile yaşarken zanlı Umur Köylü’ye kaçtığını daha sonra pişman olup akrabalık bağları olmasının da etkisi ile kendisinden yardım istediğini ve onun yardımı ile annesine geri döndüğünü söyledi. Kendisi ile hiçbir şekilde barışmadığını sadece çocuklarının annesi olduğu için yardım ettiğini belirterek hamile bırakmasının da söz konusu olmadığını söyledi. Celebci bu nedenle basına yansıyan kendisini hamile bıraktı, eski kocada kızdı gibi haberlerin gerçek olmadığını eski kocanın kendisi olduğunu belirtti. Olayın basına bu şekilde yansıması da mağdurken beni suçlu pozisyonuna soktu diyerek gerçeklerin kamuoyunun bilgisine gelmesi için açıklama yaptığını söyledi.