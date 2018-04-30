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Magandalara tokat gibi ceza

Lefkoşa’da infiale neden olan ve aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu üç kişiyi darp ederek vahim zarara uğratan sanıklar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar tarafından açıklandı.

Magandalara tokat gibi ceza

Lefkoşa’da infiale neden olan ve aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu üç kişiyi darp ederek vahim zarara uğratan sanıklar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar tarafından açıklandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:14
Magandalara tokat gibi ceza

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da infiale neden olan ve aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu üç kişiyi darp ederek vahim zarara uğratan sanıklar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar tarafından açıklandı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar kararda sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiğini sosyal ve ailevi durumlarını lehlerine hafifletici sebep olarak değerlendirdiğini belirtti. Reynar ancak lehlerine olan hususlar yanında sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygınlaşmaya başlayan suç türlerinden oluşunu, ülkede bulunan yerli halk ve turistlerin gündüz vakti dâhil olmak üzere gece sokaklarda dolaşırken tedirgin olmalarının toplumda büyük huzursuzluğa yol açtığını belirterek bu tür suçların ülkede güvensizliği artırdığının altını çizdi. Kıdemli Yargıç aktarmış olduğu bu hususları sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiğini aktardı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar sanıkların işlemiş olduğu suçun oluşuna bakıldığında sanıkların, Lefkoşa Arasta Bölgesi'nde yürürken kendilerine "Yan bakıp, laf attığı" gerekçesiyle Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’ı darp ettiklerini ve sanık Mehmet Alkış’ın saldırıp tuttuğu Orhan Kürşad’a Hüsamettin Çelik’in elindeki şişe ile vurup yüzünden vahim zarara uğramasını sağlamasının bu iki sanık aleyhinde ceza takdir ederken sanık Ahmet Kelek’e nazaran daha ağır ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar aktarmış olduğu tüm olgular ve bulgular ışığında suçlu bulup mahkûm ettiği sanıkları hapis cezası dışında bir ceza ila cezalandırılamayacağını belirterek sanık Hüsamettin Çelik’i 1 yıl, sanık Mehmet Alkış’ı 6 ay ve sanık Ahmet Kelek’i ise 3 ay hapis cezasına çarptırmayı uygun ve adil bulduğunu açıkladı.

Mahkeme sonunda görüntü almaya çalışan basın mensuplarına aileler ve sanıklar engel olmaya çalıştı

Anahtar Kelimeler:
Hüsamettin ÇelikMehmet Alkış Ahmet KelekKavgaDarp
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