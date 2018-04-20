Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.657
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6994
EURO
4.9812
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor
Türkiye'de bir ilk
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
banner256

Magandalar tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde aralarında KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu 3 kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan dünde bu sefer başka 2 kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Magandalar tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde aralarında KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu 3 kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan dünde bu sefer başka 2 kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

20 Nisan 2018 Cuma 18:34
Magandalar tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde aralarında KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu 3 kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan dünde bu sefer başka 2 kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

banner223

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili buğuları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan’ın 15 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da aralarında telefon vermedikleri ile çıkan tartışma sonucu Ferruh Gayye ve Ali Yücel’i ciddi şekilde darp ettikleri sırada, Ferruh Gayye’nin iki dişinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis mesele Erdelhun ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in olayın meydana geldiği bölgede Şubat 2017 tarihinde bu sefer kendilerine yan baktığı gerekçesi ile Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a saldırıp ve Kürşad’ın yüzünde votka şişesi kırdıkları gerekçesi ile tutuklanıp teminata bağlandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kemal Erdelhun aktarmış olduğu olgular ışığında halendaha askıda davaları bulunan zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in mahkemenin uygun göreceği bir süre davalarını tutuklu beklemelerini zanlı Ahmet Aslan’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in teminatta bağlı oldukları süre içerisinde tekrardan mahkeme huzuruna geldiklerini belirterek davalarını 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç Reynar zanlı Ahmet Aslan’ın ise davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AlkışHüsamettin Çelik Ahmet AslanKavgaDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel hapçı tutuklu yargılanacak
Cinsel hapçı tutuklu yargılanacak
Arpa tutuklu yargılanacak
Arpa tutuklu yargılanacak
Mülteciler ve umut taciri tutuklu yargılanacak
Mülteciler ve umut taciri tutuklu yargılanacak
Büyükaslan teminata bağlandı
Büyükaslan teminata bağlandı
Kuşçu teminata bağlandı
Kuşçu teminata bağlandı
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
6 ay hapis yatacak
6 ay hapis yatacak
Ogundana teminata bağlandı
Ogundana teminata bağlandı
Girne Limanı'nda tutuklandı
Girne Limanı'nda tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim