Magandalar trafikte dehşet saçtı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik yüzünden çıkan tartışmada, zanlılar Burak Karatepe, Ali Atlar, Serdal Akın, Muhammed Sürmeli, Mehmet Karatepe ve Hasan Atlar Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’a boru ve tahta sopalarla saldırdı.

Kavga sonucu Mikail Özdoğan’ın burnu kırılırken, zanlılar Hayırlı ve Özdoğan’ın cep telefonlarını kırarak bin TL hasara uğrattı. Zanlılar aleyhindeki soruşturma devam ederken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüz-i alet taşımak ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, kavganın Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Döşenci, trafik konusu nedeni ile çıkan kavga sonucu altı zanlının Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’ı tahta sopalarla ve boruyla dövdüklerini Özdoğan’ın burnunun kırıldığını iki cep telefonunun ise bin TL hasara uğradığını kaydetti. Döşenci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini olay yerinde tespit edilen görüntüler olduğunu ve incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek tüm zanlıların üçer gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutukluluk emri verdi.