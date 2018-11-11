banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92839
ALTIN
212.028
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0672
EURO
6.2205
Magandalar trafikte dehşet saçtı
MAGANDALAR TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI
Cedric 1 gün daha tutuklu kalacak
CEDRİC 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Alacak verecek meselesi karakolda bitti
ALACAK VERECEK MESELESİ KARAKOLDA BİTTİ
Ucuz kurtuldular!
UCUZ KURTULDULAR!
banner282

Magandalar trafikte dehşet saçtı

Magandalar trafikte dehşet saçtı

11 Kasım 2018 Pazar 16:52
Magandalar trafikte dehşet saçtı

Magandalar trafikte dehşet saçtı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik yüzünden çıkan tartışmada, zanlılar Burak Karatepe, Ali Atlar, Serdal Akın, Muhammed Sürmeli, Mehmet Karatepe ve Hasan Atlar Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’a boru ve tahta sopalarla saldırdı.

Kavga sonucu Mikail Özdoğan’ın burnu kırılırken, zanlılar Hayırlı ve Özdoğan’ın cep telefonlarını kırarak bin TL hasara uğrattı. Zanlılar aleyhindeki soruşturma devam ederken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüz-i alet taşımak ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, kavganın Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Döşenci, trafik konusu nedeni ile çıkan kavga sonucu altı zanlının Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’ı tahta sopalarla ve boruyla dövdüklerini Özdoğan’ın burnunun kırıldığını iki cep telefonunun ise bin TL hasara uğradığını kaydetti. Döşenci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini olay yerinde tespit edilen görüntüler olduğunu ve incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek tüm zanlıların üçer gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Burak KaratepeAli AtlarSerdal AkınMuhammed SürmeliMehmet Karatepe Hasan Atlar Erkan HayırlıMikail ÖzdoğanKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cedric 1 gün daha tutuklu kalacak
Cedric 1 gün daha tutuklu kalacak
Alacak verecek meselesi karakolda bitti
Alacak verecek meselesi karakolda bitti
Teskol 2 gün tutuklu kalacak
Teskol 2 gün tutuklu kalacak
Yüksekten düşen genç ağır yaralandı
Yüksekten düşen genç ağır yaralandı
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
Lapta'da hırsızlık
Lapta'da hırsızlık
İş yerinden hırsızlık
İş yerinden hırsızlık
Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet
Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet
Taşoğlu ölü bulundu
Taşoğlu ölü bulundu
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim