Polisiye Olaylar:
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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:39

Magandalar Teminata Bağlandı

Magandalar Teminata Bağlandı
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Magandalar Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa infiale neden olan ve aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu üç kişiyi darp ederek vahim zarara uğratan zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek’in henüz tespit edilemeyen başka şahıs ile birlikte Lefkoşa’da Arasta bölgesinde içki içtikleri esnada yanlarından geçen Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a kendilerine yan bakıp laf söyledikleri iddiası ile saldırarak darp ettiklerini söyledi. Polis zanlılardan birinin elinde bulundurduğu votka şişesi ile Orhan Kürşad’ın yüzüne vurduğunu ve yüzünde kesikler oluşup ağır bedensel zarara uğramasına sebep olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlıların etki etme olasılığının bulunmadığını ifade etti. Polis zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı Rauf DenktaşOrhan KürşadDarpHüsamettin ÇelikMehmet AlkışAhmet Kelek
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