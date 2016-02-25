Maço Rüstem Cezaevine Gönderildi

Maço Rüstem Cezaevinde Bekleyecek



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da kız arkadaşını döverek eve kapatan ve dışarı izinsiz çıkarsa öldürmekle tehdit eden zanlı Rüstem Açilov tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Tosun olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun huzurda bulunan zanlı Açilov’un kız arkadaşını saçından tutup sürükledikten sonra evin yatak odasına kapatarak kendisinden izinsiz olarak dışarı çıkmamasını aksi takdirde kendisini öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ülkemizde kaçak olarak bulunduğunu ve aleyhine şiddet tehdidi, ciddi darp suçlaması ile dava getirildiğini belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.



Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının yasal bağı olmadığını bu nedenle ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderilmesine emir verdi.