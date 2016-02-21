Luricina'da Olaylar Bitmiyor



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Akıncılar'da, Akıncılar Belediyesine ait belediye binasının ahşap kapısını yaktığı Gerekçesi ile tutuklanan Veli Karaböcek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tevfik Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, huzurda bulunan zanlı Veli Karaböcek’in 21 Şubat tarihinde saat 02.00 saatlerinde Akıncılar Belediyesine ait belediye binasının ahşap arka kapısını yakmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini olay yerinde bulunan kameraların incelendiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Mahkemede söz alan zanlı Karaböcek suçsuz olduğunu bu olayla bağlantısı olmadığı ve kendisine iftira atıldığını söyledi.



Yargıç Hale Dağlı soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.





Son Güncelleme: 21.02.2016 13:55