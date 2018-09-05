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Lord’un Yargılanması Ertelendi

Lord’un Yargılanması Ertelendi

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:25
Lord’un Yargılanması Ertelendi

Lord’un Yargılanması Ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisinden ayrılmak isteyen eşinden intikam almak için 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı öldüren katil Bilge Lord Kunduracı aleyhinde alınan 3 aylık tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün ilk tahkikat duruşması için Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla huzurunda gerçekleştrilen bugünkü duruşmada sanığın dava dosyasnın henüz ilk tahkikat duruşması için hazır olmaması üzerine duruşma 12 Eylül tarihine ertelendi.

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Bilge Lord KunduracıCinayetErcan Kaya Kunduracıöldürdü
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